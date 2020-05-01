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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области число заразившихся коронавирусом выросло до 1411

Общество, 12:59 24 мая 2020

департамент здравоохранения Тюменской области

Коронавирус подтвержден еще у 45 жителей Тюменской области, общее число случаев заболевания в регионе выросло до 1411, сообщает региональный оперативный штаб.

По данным на 24 мая, за сутки 18 выздоровели, в целом – 643.

760 пациентов получают лечение, среди них 4 ребенка. Семь пациентов с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы в реанимации, они подключены к ИВЛ.

161 человек размещены в обсерваторе, из них 1 ребенок. 3 тыс. 338 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 984 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались семь пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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