В Тюменской области 37 новых случаев COVID-19

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Далее в сюжете Состояние девяти пациентов с COVID-19 в Тюменской области остается тяжелым

37 новых случаев COVID-19 зарегистрированы в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 8 тыс. 946 заболевших в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из них 43,7 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5 тыс. 499 человек.

Наибольшее количество зафиксированных случаев коронавируса в Москве - 2 тыс. 560, Московской области - 831 и Санкт-Петербурге - 374.

Антирейтинг по Уральскому федеральному округу: Свердловская область – 279, Югра – 85, Челябинская область – 45, Ямал – 38, Курганская область – 4.

За весь период в России зафиксировано 344 тыс. 481 случая в 85 регионах. Зарегистрировано 3 тыс. 541 летальный исход, выздоровели 113 тыс. 299 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 353 тыс. 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 тыс. 633 летальных исхода, выздоровели 118 тыс. 798 человек.