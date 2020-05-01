Тюменские медики получили в подарок цветы от флористов

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Сотрудники многопрофильного консультативно-диагностического центра в Тюмени получили в подарок цветочные композиции. Таким образом тюменские флористы решили поддержать медиков во время напряженной работы, сообщает городская администрация.

Милые и яркие композиции, собранные с невероятной теплотой и любовью, стали настоящим сюрпризом для врачей и медицинских сестер и подарили им хорошее настроение не на один рабочий день.

Небольшие букетики, помещающиеся в кофейный стаканчик, передали сотрудникам, работающим в зеленой/желтой и красной зоне КТ-диагностики и в лаборатории, разместили в регистратуре и кабинетах врачей.

"Сейчас всем нам нелегко. И поэтому вдвойне приятно получить такой замечательный знак внимания. Мы рады, что тюменцы ценят наш труд. Большое спасибо за поддержку", — рассказала врач-рентгенолог Юлия Высоцкая.

Отметим, что в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции деятельность многопрофильного консультативно-диагностического центра была частично перепрофилирована. Медицинская организация не только стала одной из лабораторных баз по проведению тестирования, но и центром КТ-диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19.