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Победитель голосования в конкурсе "Точка" получит коворкинг от Студенческого совета

Общество, 13:00 26 мая 2020

Студенческий совет Тюменской области ВКонтакте | Фото: Студенческий совет Тюменской области ВКонтакте

Онлайн-голосование в поддержку участников конкурса "Точка" объявил Студенческий совет Тюменской области. Оно продлится до 31 мая включительно. Наградой для команды-победителя станет размещение в ее ссузе коворкинга, сообщает Студсовет.

Напомним, что в конкурсе участвуют студенты техникумов и колледжей региона. Они записали творческие видеоролики об учебном заведении с ответом на вопрос "Для чего нужен коворкинг?". Работы можно увидеть в группе Студенческого совета Тюменской области.

Проголосовать за видеоролики можно один раз за все время, участвовать могут только подписчики группы регионального Студсовета. Результаты голосования могут повлиять на оценки жюри.

Организаторы конкурса назовут победителя в начале июня.

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# коворкинг , студенческий совет

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