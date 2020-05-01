В Тобольске временно приостановлены профилактические медосмотры и диспансеризация

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Профилактические медосмотры временно приостановлены в областной больнице №3 Тобольска, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Также не проводится диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и определенных групп взрослого населения, профилактические осмотры и профилактическая вакцинация взрослого населения. Приостановлены работа центров здоровья и посещения в рамках диспансерного наблюдения при наличии хронических неинфекционных заболеваний.

Пациенты, входящие в группу риска, должны сохранять режим самоизоляции. Следует воздержаться от посещения поликлиники при отсутствии на то крайней необходимости. Рекомендуется воспользоваться услугами дистанционного консультирования или осмотра на дому. Всем пациентам при посещении поликлиники необходимо соблюдать меры гигиенической безопасности — воспользоваться средствами индивидуальной защиты.

При наличии признаков ОРВИ врачи рекомендуют оставаться дома и вызвать на дом медицинских работников по одному из указанных номеров телефона: 25-27-79, 25-26-86 — детская поликлиника, 25-37-50, 26-27-98 — взрослая поликлиника.Пациентам обратившимся на прием в поликлинику с признаками ОРВИ будет оказана необходимая помощь в отделении неотложной медицинской помощи.

По назначению лечащего врача организован забор анализов (в том числе пациентам в период между очередными курсами химиотерапии), постановка инъекционных препаратов и проведение ЭКГ на дому, хирургические перевязки на дому (ежедневно), урологические перевязки на дому.

Режим работы поликлиники остался неизменным: в будние дни с 8 часов до 20 часов, в субботу с 9 часов до 16 часов.

При наличии вопросов можно обратиться по телефону колл-центра: 27-30-44, на горячую линию поликлиники: 26-27-99, к заведующему детской поликлиникой: 25-00-58 или в приемную заместителя главного врача по поликлинической работе: 25-76-81.

Анализы на коронавирусную инфекцию могут сдать люди, вернувшиеся в течение последних 14 дней из-за границы, люди, контактные с больными (подозрением) COVID-19, с диагнозом внебольничная пневмония, люди старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания, медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-19 на рабочих местах. Люди от 60 до 65 лет, люди от 25 до 65 лет при наличии хронических заболеваний бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, беременные женщины и люди, прибывшие в Тюменскую область из неблагополучных территорий.