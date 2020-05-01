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Тюменские волонтеры передали маски, перчатки и антисептик для бездомных граждан

Общество, 15:50 28 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 10 тыс. масок, а также перчатки и кожный анитисептик передали волонтеры тюменского штаба помощи пожилым и маломобильным гражданам "Мы вместе" двум некоммерческим организациям города 28 мая. Средства защиты получили АНО "Милосердие" и "Богадельня".

"В период распространения коронавирусной инфекции эти тюменские объединения продолжают помогать гражданам без определенного места жительства. Эти люди относятся к одной из групп риска, поэтому было принято решение закупить и передать им средства индивидуальной защиты с помощью наших партнеров, предпринимателей из местного отделения "Опоры России", - рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко.

Передача масок, перчаток и антисептика для тюменской "Богадельни" прошла в традиционной точке раздачи горячих обедов у железнодорожного вокзала.

Отметим, что тюменский центр для бездомных "Милосердие" на Коммунистической, 70, с 23 мая закрыт на карантин: там были выявлены четверо заразившихся коронавирусной инфекцией. Средства защиты бесконтактным способом волонтеры передали директору организации Андрею Якунину.

"В центре в общем сейчас находятся 85 человек, в том числе, сотрудники. Карантин продлен до 8 июня, проблем со здоровьем у наших постояльцев нет", - рассказал Андрей Якунин.

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Напомним, ранее в связи с введением на территории Тюменской области обязательного масочного режима волонтеры штаба "Мы вместе" раздали тюменцам около 18 тыс. масок в аэропорту Рощино, на железнодорожном вокзале и автовокзале, а также на остановках общественного транспорта и в торговых сетях.

Николай Ступников

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# богадельня , волонтеры , маски , центр Милосердие

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