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Тюменских предпринимателей поддержат налоговыми льготами

Общество, 13:16 28 мая 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

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Льготы по двум местным налогам – земельному и на имущество физических лиц предусмотрели депутаты Тюменской городской думы для организаций и индивидуальных предпринимателей по предложению главы Тюмени Руслана Кухарука, сообщает городская администрация.

Такое решение принято в качестве очередной меры поддержки бизнес-сообщества.

От уплаты земельного налога за период с 1 апреля по 31 мая 2020 года будут освобождены организации и индивидуальные предприниматели, снизившие в этот период арендаторам плату по договорам аренды недвижимости и земельных участков. Сумму земельного налога предложено уменьшать соразмерно сумме снижения арендаторам платы за этот период.

Предполагается, что такой мерой поддержки смогут воспользоваться 294 организации и 309 индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, от уплаты налога на имущество физических лиц в 2020 году освобождены индивидуальные предприниматели, работающие в наиболее пострадавших отраслях экономики в результате пандемии коронавируса.

Данной мерой поддержки воспользуются 1 тыс. 617 индивидуальных предпринимателей.

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# гордума , налоговые льготы , Руслан Кухарук

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