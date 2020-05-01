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Режим самоизоляции в Югре продлили до 15 июня

Общество, 14:03 28 мая 2020

www.mos.ru

Действие режима обязательной самоизоляции граждан продлено в Югре до 15 июня включительно. Соответствующее постановление подписала губернатор автономного округа Наталья Комарова, сообщает правительство ХМАО-Югры.

Продлена приостановка оказания стоматологических услуг, за исключением экстренной помощи, тренировочных процессов, деятельности детских игровых комнат, развлекательных центров для юных югорчан, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, развлекательных и досуговых заведений, объектов розничной торговли, за исключением реализующих устройства и средства связи, товары первой необходимости, аптечных учреждений.

Кроме того, продлено приостановление бронирования мест, приема и размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах.

Органам местного самоуправления поручено с 1 июня и до завершения периода эпидемиологического неблагополучия осуществлять предоставление государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния по предварительной записи с одновременным нахождением в помещении не более четырех человек, включая сотрудника загса.

Добавим, в Югре за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 104 новых случая COVID-19 в 11 муниципалитетах.

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# коронавирус , самоизоляция , Югра

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