Животные тюменского зоопарка получили больше тонны продуктов

| Фото: Тюменское региональное отделение ОНФ "За Россию" | Фото: Тюменское региональное отделение ОНФ "За Россию"

Более 1 тонны зерна на корм для животных доставили в тюменский зоопарк в рамках Всероссийской акции помощи животным "Четыре лапы". Ее проводит Общероссийский народный фронт "За Россию" совместно с фондом помощи животным "Я свободен".

Об этом сообщили в тюменском региональном отделении фронта.

"Изначально мы планировали открыть только денежный сбор для организаций, но поняли, что у ОНФ много неравнодушных партнеров, которые готовы оказывать натуральную помощь. Тюменский бизнес оказался отзывчивым: агрохолдинг "Юбилейный" нашел возможность помочь зоопарку, и команда проекта очень благодарна ему за это", - подчеркнула руководитель департамента развития общественных инициатив ОНФ Елена Мильто.

По словам руководителя племенного завода агрохолдинга "Юбилейный" Дениса Пирожкова, эпидемия 2020 года наложила отпечаток на деятельность предприятий различных сфер. Среди них – тюменский зоопарк.

"Его посещение сейчас невозможно, дохода нет, в то же время животных необходимо кормить. Поэтому мы приняли решение направить для питомцев зоопарка более тонны качественного, экологически чистого зерна, выращенного нашими аграриями", – рассказал Денис Пирожков.

Организаторы сообщают, что в ходе проекта все желающие могут помочь учреждениям, где находятся животные, и у которых возникли серьезные финансовые трудности в связи с пандемией коронавируса и отсутствием посетителей.

Ранее в рамках акции помощь получил тюменский приют "Лучший друг". Активисты регионального отделения общероссийского народного фронта доставили в организацию 150 кг крупы.

Всего с начала апреля волонтеры смогли найти корм и средства на его приобретение для 1 тыс. 589 животных из 16 регионов. Сбор продолжается. Поддержать акцию может любой желающий на сайте фонда-оператора "Я свободен".