В Тюмени моют и дезинфицируют мусорные баки

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

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Плановая дезинфекция контейнеров для сбора коммунальных отходов продолжается в Тюмени, сообщает областное экологическое объединение.

Моют и дезинфицируют контейнеры по установленному графику, периодичность зависит от погоды. Уборка возвращает емкостям эстетичный внешний вид, предотвращает появление неприятного запаха в местах сбора коммунальных отходов.

В процессе обработки проводят и санацию баков, осматривают на предмет повреждений. В случае необходимости емкости ремонтируют, а металлические – подкрашивают. В областном центре работы по дезинфекции в разгаре – уже заканчивается обработка металлических баков, специалисты готовы приступить к уходу за евроконтейнерами.

Регулярный уход за баками обязаны обеспечить все собственники контейнеров без исключения. В Тюменской области, помимо регионального оператора, свой контейнерный парк есть у ряда юридических лиц, транспортировщиков и органов муниципальной власти.

"Угроза распространения коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в планы каждого. Но мы приложили все усилия, чтобы особые условия не сказались на комфорте потребителей. Ранее намеченная работа продолжается. Мы призываем всех владельцев контейнеров также не откладывать обработку баков", – подчеркнула первый заместитель руководителя ТЭО Светлана Петренко.

Напомним, контейнерный парк Тюмени насчитывает около 8 тыс. емкостей для сбора коммунальных отходов. Из них более 6 тыс. - пластиковые евроконтейнеры объемом 1,1 куб. м, остальные - металлические баки объемом 0,75 кубометра.