Тюменские волонтеры передадут средства индивидуальной защиты в организации помощи нуждающимся
| Фото: Штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам МыВместе
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Более 10 тыс. масок передадут волонтеры #МыВместе совместно с "Опорой России" в организации "Милосердие" и "Богодельня" 28 мая, сообщает пресс-служба Штаба помощи пожилым и маломобильным гражданам.
В период распространения коронавирусной инфекции тюменские объединения продолжают оказывать помощь гражданам без определенного места жительства.
Кроме медицинских масок, общественники и волонтеры предоставят организациям 1 тыс. 200 пар перчаток и семь литров антисептика.