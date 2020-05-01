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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские волонтеры передадут средства индивидуальной защиты в организации помощи нуждающимся

Общество, 14:11 27 мая 2020

Штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам МыВместе | Фото: Штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам МыВместе

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Более 10 тыс. масок передадут волонтеры #МыВместе совместно с "Опорой России" в организации "Милосердие" и "Богодельня" 28 мая, сообщает пресс-служба Штаба помощи пожилым и маломобильным гражданам.

В период распространения коронавирусной инфекции тюменские объединения продолжают оказывать помощь гражданам без определенного места жительства.

Кроме медицинских масок, общественники и волонтеры предоставят организациям 1 тыс. 200 пар перчаток и семь литров антисептика.

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# волонтеры , коронавирус , профилактика

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