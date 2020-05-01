Расширен круг арендаторов федерального имущества, которые получат поддержку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Студентов Тюменского медуниверситета заселят в обсерватор "Верхний бор"

Круг арендаторов федерального имущества, которые могут получить дополнительные меры поддержки, расширен по распоряжению правительства России, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Как рассказал руководитель межрегионального территориального управления Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе Петр Степичев, теперь отсрочку и освобождение от уплаты арендной платы за федеральное имущество могут получить социально ориентированные некоммерческие организации.

"Ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции затронуло все сферы, в том числе коснулось и наших арендаторов. Они наши партнеры, поэтому, рассмотрев все варианты, найдены такие варианты дополнительной поддержки. Так, по постановлению можно получить отсрочку или освобождение от уплаты арендных платежей в отношении федерального имущества, в том числе земельных участков. Решение принимается в течение семи дней с момента поступления заявления о предоставлении льгот. Рассрочка или освобождение предоставляются в виде дополнительных соглашений к договорам аренды. По рассмотренным заявлениям, такие допсоглашения уже направлены арендаторам и и многие уже воспользовались предоставленными льготами", - пояснил Петр Степичев.

Согласно документу, также продлен период предоставления отсрочки на три месяца до 1 октября 2020 года. Погашать образовавшуюся задолженность по арендной плате можно будет в течение двух лет - с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года.

Информацию о том, как получить льготу, определить ее тип, можно узнать на официальных сайтах Росимущество, МТУ Росимущества во вкладке "Меры поддержки малого и среднего предпринимательства". На сайтах размещены шаблоны заявлений и алгоритм получения льготы на аренду недвижимости.

Прямая связь по вопросам отсрочки и освобождения от уплаты арендных платежей: 8 (922)-002-62-27, по вопросам оказания поддержки можно получить консультацию по электронной почте a.tomilov@rosim.ru.