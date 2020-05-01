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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области число излечившихся от COVID-19 достигло 739

Общество, 13:45 27 мая 2020

фото "Тюменская линия"

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739 пациентов из 1532 выявленных заболевших коронавирусной инфекций в Тюменской области выздоровели и были выписаны, сообщает областной оперативный штаб.

За сутки в регионе подтверждены 42 новых случаев коронавирусной инфекции, 45 человек выздоровели.

Всего с диагнозом COVID-19 получают лечение 786 человек, из них 5 детей. Шесть пациентов остаются в тяжелом состоянии, они подключены к ИВЛ.

166 человек размещены в обсерваторе, из них 1 ребенок. 2 тыс. 951 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 536 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 7 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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