Очаг COVID-19 выявлен в общежитии Тюменского государственного медицинского университета

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Очаг COVID-19 выявлен в общежитии № 1 Тюменского государственного медицинского университета. Об этом рассказал журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.

"Обнаружено шесть случаев заболевания. Первым был выявлен проживающий в общежитии студент пятого курса, который трудился медбратом в Тюменском кардиологическом научном центре и был обследован в ходе обязательного мониторинга по месту работы", - рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Все, кто контактировал с заболевшим медбратом в Тюменском кардиоцентре, прошли обследование. Заболевших среди них не выявлено.

Специалисты областного управления Роспотребнадзора оценили ситуацию в общежитии ТГМУ. Все проживающие там 202 человека были обследованы. В результате выявлено еще пять человек с признаками инфекции.

"Все шесть заболевших жильцов общежития помещены в моноинфекционный госпиталь для лиц с положительными результатами лабораторных исследований на COVID-19", - сообщил Александр Летюшев.

Руководству вуза направлено постановление Роспотребнадзора предписание о проведении в общежитии дополнительных противоэпидемических мероприятий. Уже проведена дезинфекция комнат, в которых проживали заболевшие. Для всех проживающих в общежитии введен режим обязательной самоизоляции на 14 дней.

"Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. На десятый день проведут повторное обследование всех жильцов общежития", - рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора.

По словам проектора ТГМУ по региональному развитию и непрерывному медицинскому образованию Ольги Фроловой, в настоящее время на самоизоляции в общежитии № 1 находятся 210 человек. Это студенты, сотрудники вуза и члены их семей, а также персонал и охрана.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Приняты все необходимые меры для обеспечения соблюдения режима самоизоляции и снабжения жильцов средствами индивидуальной защиты. Общежитие в полном объеме обеспечено дезинфицирующими средствами", - сообщила проректор ТГМУ представителям СМИ.

В комнатах общежития проживают в среднем по четыре человека. На каждом этаже установлено дежурство сотрудников вуза, которые следят за тем, чтобы самоизолированные не покидали жилых помещений. Кухни и санузлы находятся на этажах, их можно посещать строго по графику, чтобы не допускать скоплений людей.

"Все, кто проживают в общежитии, находятся под постоянным наблюдением медиков. Дважды в день проводится термометрия. При этом студенты могут дистанционно учиться и готовиться к экзаменам", - отметила Ольга Фролова.

Руководствуясь чувствами сострадания и студенческого братства, волонтеры ТГМУ помогают оказавшимся в самоизоляции коллегам в приобретении продуктов питания, рассказал координатор штаба добровольцев, студент 6-го курса лечебного факультета Тимур Насыров.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"В нашем штабе работают уже более 20 активистов, и постоянно находятся новые желающие помочь жильцам общежития. В первой половине дня мы получаем от них заявки на продукты, закупаем все необходимое и доставляем на крыльцо. Все волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты, но с жильцами общежития мы не контактируем", - рассказал доброволец.

Ольга Фролова сообщила, что в настоящее время совместно с департаментом здравоохранения решается вопрос об обеспечении самоизолированных в общежитии № 1 горячим питанием.

Во втором общежитии ТГМУ, где проживают около 300 человек, подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено, оно работает в обычном режиме.

Евгений Бабенко