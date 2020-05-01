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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Режим повышенной готовности продолжается в муниципалитетах Тюменской области

Общество, 18:13 26 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Продолжение режима повышенной готовности в Тюменском районе обсудили на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

135 случаев заболевания зарегистрировано на территории муниципалитета с начала пандемии. Выздоровели 54 человека. 467 человек находятся под наблюдением врачей.

Общая потребность в медицинских масках для соблюдения обязательного масочного режима льготных категорий населения района составляет 12 тыс. 694 штуки, Комплексный центр социального обслуживания населения бесплатно предоставил 9 тыс. 974 маски. Из них 178 масок выдано по заявке на номер диспетчерской службы 76-40-02. На средства областного бюджета приобретено 10 тыс. 400 масок, при содействии администрации Тюменского муниципального района за счет спонсорских средств ООО "Тюменьнеруд", птицефабрика "Пышминская", АО "Мальковское", КФХ Гавриловой С.Ф. и других предприятий масками будет обеспечено еще 2 тыс. 300 человек.

По информации МО МВД России "Тюменский", с начала периода повышенной готовности на жителей Тюменского района за нарушение режима повышенной готовности составлено 80 административных протоколов, 55 рассмотрены в суде, назначено штрафов от 1 до 3 тыс. рублей — 50; вынесено три предупреждения; два дела прекращено за отсутствием состава административного правонарушения. Патрулирование мест возможного массового скопления людей: детских и спортивных площадок, остановок общественного транспорта, скверов и парков продолжится до 31 мая включительно.

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# медицинские маски , профилактика , Тюменский район

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