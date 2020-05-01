Студентов Тюменского медуниверситета заселят в обсерватор "Верхний бор"

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Студенты Тюменского государственного медуниверситета будут заселены в обсерватор "Верхний бор", сообщает оперативный штаб Тюменской области.

В общежитии вуза проведена дезинфекция отдельных комнат, в которых проживали лица с положительными результатами на коронавирус. Дополнительно управлением Роспотребнадзора по Тюменской области направлено в департамент здравоохранения предписание о необходимости изолирования в обсерваторы всех контактных лиц из общежития Тюменского медуниверситета.

"Данная мера позволит обеспечить строгий контроль соблюдения карантинного режима", - считают в управлении.

Департамент здравоохранения принял решение расселить контактных лиц в обсерватор, который организован на базе ГАУЗ ТО ДЛРЦ "Верхний бор".

Напомним, очаг COVID-19 выявлен в общежитии № 1 Тюменского государственного медицинского университета. Обнаружено шесть случаев заболевания. Первым был выявлен проживающий в общежитии студент пятого курса, который трудился медбратом в Тюменском кардиологическом научном центре и был обследован в ходе обязательного мониторинга по месту работы.