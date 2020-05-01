В Тюменской области вылечились почти половина пациентов с COVID-19

Почти половина пациентов с диагнозом коронавирус в Тюменской области - это 818 человек - выздоровели, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего за последние сутки в регионе выявлено 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 1 тыс. 638.

Лечение в данный момент получают 812 пациентов, из них пять детей. Пять человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В обсерваторе находятся 288 человек, из них 12 детей. 2 тыс. 715 жителей региона остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 533 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались восемь пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.