Заводоуковские аграрии сеют новые сорта пшеницы, гороха и льна на опытных делянках

| Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

Новые сорта сельскохозяйственных культур появляются на полях Заводоуковского городского округа Тюменской области, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

По оценкам специалистов, селекция обеспечивает 50 % прироста, а потому на базе хозяйств округа ежегодно закладываются производственные опыты.

Растениеводы общества "Центральное" возделывают различные сорта культур для изучения и сравнения по таким сортам пшеницы, как Аквилон, Буран, Макомера, Каликсо. Их характеристики аграрии намерены сравнить с наиболее популярным сегодня сортом - Икар.

Опыты предыдущих лет уже используют на практике. К примеру, 707 га засеяли зарекомендовавшим себя горохом Саламанка. Также из новинок впервые высеян рапс Оредеж-5 и лен Северный. Для кормовых целей приобретено просо посевное Саратовское 10 в Алтайском крае.

В 2020 году аграриям округа предстоит провести яровой сев на площади почти 72 тыс. га, более 77 % из них займут зерновые и зернобобовые, почти 16 % - кормовые культуры, около трех тысяч га рапса. На 100 гектарах в хозяйстве "Лесное" посеян лен, площади посадки под картофель остались на уровне прошлого года 1,7 тыс. га, а овощей – выросли на 10 га.