Тюменские танцоры завоевали Гран-при конкурса "Наследники Победы"
| Фото: Тюменский институт культуры ВКонтакте
Артисты учебного театра танца Колледжа искусств Тюменского института культуры завоевали Гран-при Межрегионального военно-патриотического конкурса "Наследники Победы". Он прошел в Воронеже онлайн, сообщает пресс-служба ТГИК.
Тюменские танцоры представили жюри номер "Память" (хореография Олега Коротченко) стали лучшими в номинации "Военно-патриотический танец" в возрастной категории 18-30 лет.