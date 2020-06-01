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Тюменские танцоры завоевали Гран-при конкурса "Наследники Победы"

Общество, 18:49 01 июня 2020

Тюменский институт культуры ВКонтакте | Фото: Тюменский институт культуры ВКонтакте

Артисты учебного театра танца Колледжа искусств Тюменского института культуры завоевали Гран-при Межрегионального военно-патриотического конкурса "Наследники Победы". Он прошел в Воронеже онлайн, сообщает пресс-служба ТГИК.

Тюменские танцоры представили жюри номер "Память" (хореография Олега Коротченко) стали лучшими в номинации "Военно-патриотический танец" в возрастной категории 18-30 лет.

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# танец , Тюменский государственный институт культуры

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