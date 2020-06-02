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Качество очистки стоков повышают в Тюменском районе

Экономика, 16:24 02 июня 2020

"Росводоканал Тюмень" | Фото: "Росводоканал Тюмень"

Работы на канализационно-очистных сооружениях в пос. Молодежный Тюменского района ведет Тюменский водоканал. Сети и объекты водоснабжения и водоотведения района приняты на обслуживание "Росводоканал Тюмень" в декабре 2019 года рамках концессионного соглашения, напоминает компания.

Учитывая низкое качество очистки стоков на КОС в пос. Молодежный, было принято решение о строительстве сетей водоотведения. Две нитки трубопровода протяженностью по 23,5 км соединят сети Тюменского района с городской системой, и все стоки будут направляться на городские сооружения водоочистки. Строительство коммуникаций запланировано на 2020 год. На период строительства и в настоящее время стоки проходят очистку на имеющихся в поселке сооружениях.

"Мы провели обследование сооружений, выявили проблемы и приступили к выполнению первоочередных мероприятий. Отремонтировали компрессоры для подачи воздуха в аэротенки, заменили насосы. Завершается герметизация пяти приемных резервуаров и семи аэротенков", - рассказал заместитель главного инженера "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.

В июне будет установлено оборудование для ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Проведенные мероприятия позволят уже до конца этого месяца значительно повысить качество очистки стоков на период строительства основного коллектора.

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# Росводоканал

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