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Телефонный мошенник пытался обмануть пенсионерку на четверть миллиона рублей

Происшествия, 20:39 02 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лжесотрудник правоохранительных органов пытался выманить у пенсионерки 250 тыс. рублей, сообщает управление МВД по Тюменской области.

Пожилая женщина рассказала полицейским, что на ее стационарный телефон поступил звонок от незнакомца. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что сын пенсионерки стал виновником ДТП. Чтобы выручить его, по словам собеседника, необходимо перевести на указанный им банковский счет четверть миллиона рублей.

Пожилая женщина не растерялась и попросила передать телефон сыну, а потом сообщила, что перезвонит ему самостоятельно. После этого связь с лжесотрудником правоохранительных органов прервалась. По данному факту уголовный розыск проводит проверку.

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# мошенничество , УМВД России по Тюменской области

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