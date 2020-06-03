Акция "Каникулы с Росгвардией" стартовала в Тюмени

| Фото: Росгвардия по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Росгвардия по Тюменской области во ВКонтакте

Онлайн-занятиями со старшеклассниками по вопросам безопасности жизнедеятельности стартовала акция "Каникулы с Росгвардией" в тюменской гимназии № 83, сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.

Офицеры Центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии напомнили школьникам правила поведения в местах массового пребывания людей и требования антитеррористической защищенности. Для ребят провели интерактивную экскурсию по подразделениям части. Они познакомились с распорядком дня, социально-бытовыми условиями проживания военнослужащих по призыву, правилами взаимоотношений в воинском коллективе и основными требованиями уставов.

Психолог по образованию, в прошлом кадет и курсант Санкт-Петербургского военного института Росгвардии, а ныне офицер ведомства лейтенант Яков Туров поделился с ребятами личным опытом построения взаимоотношений и описал особенности службы с психологической точки зрения. В завершении занятий школьники смогли задать уточняющие вопросы в режиме онлайн и получить исчерпывающие ответы.