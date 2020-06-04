Отчитаться о доходах и получить другие услуги налоговой службы можно в центрах "Мои документы"

| Фото: Иа "Тюменская линия" | Фото: Иа "Тюменская линия"

Отчитаться о своих доходах жители Тюменской области могут через центры "Мои Документы", сообщает Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Воспользоваться новой услугой пока можно только по предварительной записи. Список услуг налоговой службы, которые можно получить через центры, пополнился еще пятью услугами. В МФЦ будут вести прием заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному, земельному налогам и на имущество физических лиц; прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц; прием уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу; прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц; прием заявления физического лица о получении его налогового уведомления лично под расписку через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Напоминаем, что услуги налоговой службы доступны в электронном виде на сайте службы.