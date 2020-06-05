Электронную систему хронометража установят в уватском бассейне

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Электронную систему хронометража начали устанавливать в уватском бассейне. Умная система будет определять победителей заплыва автоматически. Сейчас на шести дорожках смонтированы финишные панели, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

Финишные панели расположили на верхнем борту бассейна. Данная крепежная конструкция позволяет легко их демонтировать и устанавливать при необходимости. Стену чаши бассейна укрепят пеноплексом для прочной фиксации оборудования.

Благодаря электронной системе, Уват сможет проводить соревнования федерального уровня. Кроме того, появилась возможность присваивать спортсменам разряды кандидата в мастера спорта и мастера спорта.

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Современное оборудование установлено при поддержке "Газпромнефть-Хантоса" в рамках социально-экономического соглашения с Уватским районом. В партнерстве с нефтяной компанией в 2019 году проведены первый открытый турнир Тюменской области по греко-римской борьбе и первенство района по плаванию, а также приобретен спортивный инвентарь для учреждений района.

Глава района Сергей Путмин подчеркнул, что "Газпромнефть-Хантос" является ключевым партнером Уватского района. На протяжении многих лет предприятие оказывает поддержку в развитии территории и создании комфортной среды для проживания.

"При помощи компании проводятся соревнования по разным видам спорта, приобретаются жилые помещения для работников бюджетной сферы. В частности, за счет спонсорской помощи только в Туртасскую школу удалось привлечь трех молодых специалистов", – добавил он.