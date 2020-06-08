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Навигатор по волонтерству создают организаторы прокта "ОNлайн-школа серебряных добровольцев"

Общество, 10:29 08 июня 2020

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Повысить компетентность серебряные волонтеры Тюменской области смогут с помощью образовательных видеороликов проекта ОNлайн-школа, сообщает региональный департамент социального развития.

Кураторы проекта "Штаб-квартира серебряных добровольцев" создают доступные условия для качественного онлайн-обучения волонтеров. Идет активная работа по подготовке и записи образовательных видеороликов. Медиатека постепенно пополняется актуальным контентом, который станет удобным навигатором по серебряному добровольчеству.

Тематика роликов разнообразна и затрагивает множество проблемных вопросов по организации волонтерской работы и добровольчества. Лучшие региональные эксперты в области волонтерства и добровольчества пополнят профессиональную копилку активистов серебряного возраста, рассказав об основных направлениях деятельности, социальном проектировании, профилактике эмоционального выгорания, имиджевой компетентности, частых ошибках в работе добровольцев и многом другом.

Добавим,что в 2019 году ОNлайн-школа серебряных добровольцев "ДОБРОSTART 55+" стала победителем конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Проект является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни и соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение".

Получить более подробную информацию о деятельности можно по телефону: 30-39-59, на сайте, на официальной странице "ВКонтакте".

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# волонтеры 55+ , онлайн-курсы , серебряные волонтеры , старшее поколение

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