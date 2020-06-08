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Девочка получила тяжелую травму в результате ДТП на улице Кремлевская в Тюмени

Происшествия, 10:33 08 июня 2020

Станция скорой медицинской помощи Тюмени | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени

10-летняя девочка пострадала в ДТП на ул. Кремлевская в Тюмени 7 июня. У юного пешехода диагностировали тяжелую травму ноги.

Авария произошла в 20 часов 45 минут в районе дома №102а.

"По предварительным данным, девочка 10 лет переходила дорогу вне пешеходного перехода. Ребенка сбил автомобиль KIA Ceed", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# девочка , ДТП , травма

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