Девочка получила тяжелую травму в результате ДТП на улице Кремлевская в Тюмени
| Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени
10-летняя девочка пострадала в ДТП на ул. Кремлевская в Тюмени 7 июня. У юного пешехода диагностировали тяжелую травму ноги.
Авария произошла в 20 часов 45 минут в районе дома №102а.
"По предварительным данным, девочка 10 лет переходила дорогу вне пешеходного перехода. Ребенка сбил автомобиль KIA Ceed", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Обстоятельства выясняются.
Инна Пахомова