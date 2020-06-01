Самотлорскому нефтяному месторождению исполнилось 55 лет

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На Самотлорском нефтяном месторождении 22 июня 1965 года из поисковой скважины ударил фонтан небывалой мощности — более 1000 куб. м нефти в сутки.

Внутрипластовое давление было столь высоким, а нефть рвалась из глубин с такой силой, что нагревались стальные трубы. В этот день стало ясно, что Самотлор — уникальное месторождение с большим будущим.

Легендарное Самотлорское нефтяное месторождение заявило о себе не сразу. 29 мая 1965 года, когда из первой разведочной скважины Р-1, пробуренной бригадой бурового мастера Григория Норкина, забил первый нефтяной фонтан, его дебит составлял немногим более 300 куб. м в сутки.

Об этом начальник Мегионской экспедиции Владимир Абазаров отправил радиограмму начальнику тюменского геологического управления Юрию Эрвье: "На скважине P-1 Самотлора в интервале 2123 - 2130 метров получен нефтяной фонтан. Скважина на отработке. Визуальный дебит более 300 кубометров в сутки".

Мегионская нефтеразведочная экспедиция была образована в 1962 году на базе существующей партии глубокого бурения Сургутской нефтеразведочной экспедиции. Ее начальником был назначен Владимир Абазаров, главным геологом Модест Синюткин, Григорий Норкин был назначен мастером в буровую бригаду.

Эта бригада и приступила в начале апреля 1965 года к проходке скважины Р-1 на Самотлоре. Новым и трудным было то, что кругом простирались болота и множество озер. Ровно месяц потребовался, чтобы на двух тракторах-болотоходах добраться к месту бурения Р-1. Связь с экспедицией осуществлялась только по рации и с помощь вертолёта МИ-4. И проходка была непростой. Никто тогда не мог предположить, что здесь скрыта одна из крупных нефтяных залежей планеты. Но отобранные образцы породы опытному буровику Григорию Норкину дали понять, что они имеют дело с серьезной скважиной.

Когда проходка составила 2000 метров, Григорий Иванович стал проявлять беспокойство, в ежедневных переговорах с Абазаровым сообщал: "Скважина какая-то все время живая". Интуиция, основанная на огромном опыте, подсказывала ему, что там, в далеких глубинах, таятся готовые в любую секунду при малейшей оплошности вырваться, все круша на своем пути, могучие силы нефтяного фонтана. Постоянные настороженность, бдительность, сверх строжайшая дисциплина позволили бригаде успешно завершить проходку скважины. Она 29 мая 1965 года и возвестила об открытии одного из крупнейших в мире нефтяных месторождений.

На Самотлоре Григорий пробурил еще 10 поисковых скважин, которые также дали промышленную нефть. Про Норкина говорили, что у него чутье на месторождения: где бы он ни забурился, находил нефть.

"В Мегионской нефтеразведке достойно потрудился один из старейших в управлении буровых мастеров Григорий Иванович Норкин, ставший мастером-скоростником. Его след на земле, в сердцах соратников, коллег и друзей остался навечно", – написал в своей книге "Сибирские горизонты" начальник "Главтюменьгеологии", Герой Социалистического Труда Юрий Эрвье.

В воспоминаниях Норкин написал, что никогда не жалел о том, что стал буровиком, что одному из первых пришлось прокладывать дорогу к нефти Севера. "Прожитое я измерял не годами, а тем, как я жил, что сделал полезного для людей, для Родины. В этом я видел смысл и цель жизни своей, а поэтому старался быть там, где нужно и трудно, но зато интересно", - писал он.

За открытие Самотлорского месторождения заслуженный мастер был награжден знаком "Первооткрыватель месторождения". К боевым наградам прибавились трудовые: ордена Ленина, Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции, медали "За доблестный труд", "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири".

Геологические запасы месторождения оцениваются в 7,1 млрд тонн нефти. Самотлор бурно развивался, и в 1980 году был достигнут пик годовой добычи: почти 159 млн тонн, или 26% всей добытой нефти СССР.

Самотлор, по оценке доктора экономических наук, профессора Никиты Кричевского, позволил профинансировать множество инфраструктурных, социальных и имиджевых проектов Советского Союза. Самотлор — это БАМ. Самотлор — это 164 млн кв. м жилья, возведенного в брежневские годы. Самотлор — это успехи в освоении космоса, в том числе триумф проекта "Союз-Аполлон". Самотлор — это Олимпиада-80.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия" и по материалам открытых источников.