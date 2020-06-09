Первую площадку племенного репродуктора по выращиванию бройлеров запустят в Юргинском районе

| Фото: ИИЦ "Призыв" | Фото: ИИЦ "Призыв"

Первая площадка племенного репродуктора комплекса по выращиванию бройлеров ООО "РУСКОМ" готова к запуску в Юргинском районе.

В строительство бройлерной птицефабрики группа компаний "РУСКОМ" планирует инвестировать более семи миллиардов рублей. По словам исполнительного директора Владимира Колота, всего будет построено девять площадок: три - для ремонтного молодняка и шесть - для родительского стада, которое и будет производить инкубационное яйцо. Птенцов планируют выводить в инкубаторе в Голышмановском городском округе. Там же разместятся откормочные площадки для бройлеров и цех убоя.

"В середине июня начнем первую посадку суточных цыплят на восьмой площадке ремонтного молодняка племенного репродуктора второго порядка. В конце июля-начале августа запланирован ввод в действие второй площадки, где сейчас идет монтаж оборудования и благоустройство. Параллельно строятся и другие объекты для содержания родительского стада. Комплекс выйдет на проектную мощность в 40 тысяч тонн в год в 2021 году", - пояснил он.

Добавим, что племенной репродуктор рассчитан на производство более 38 млн штук инкубационного яйца в год. На предприятии в Юргинском будет создано около 200 рабочих мест. Сотрудники готовой к открытию площадки уже приняты на работу и проходят обучение.

Ирина Кургузова