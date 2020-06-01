Десять мест пляжного отдыха откроют в Тюмени

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Посещать десять зон массового отдыха смогут жители Тюмени после снятия ограничений, департамент городского хозяйства.

Эти места расположены на Туре, озерах Верхнем Кривом, Липовом, Андреевском, прудах Лесном, Южном, Войновском, Студенческом, а также на обводненных карьерах Утином и Северном.

На Южном, Войновском, Северном и Утином будут организованы зоны для отдыха у воды без купания. Открытие купального сезона на озерах Верхнем Кривом (база отдыха "Верхний Бор"), Липовом, Андреевском, прудах Лесном и Студенческом будет зависеть от санитарного состояния воды и готовности к организации пляжного отдыха.