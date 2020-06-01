ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 миллиардов рублей

| Фото: ВТБ | Фото: ВТБ

4 тыс. обращений предпринимателей на 35 млрд рублей одобрил ВТБ с начала работы по государственной программе льготного кредитования на восстановление деятельности. Общее количество принятых заявок составляет 7 тыс. 400 на сумму 50 млрд рублей.

На сегодняшний день финансирование под 2% годовых предоставлено 1 тыс. 900 компаниям на сумму более 16 млрд рублей. В Топ-5 регионов, предприниматели в которых получили наибольший объем поддержки в ВТБ, входят Москва, Кемеровская область, Республика Татарстан, Иркутская область, Санкт-Петербург. Среди пострадавших отраслей, демонстрирующих наиболее высокий спрос на финансирование по новой государственной программе, - сфера общественного питания, розничная продажа автотранспорта, гостиничный бизнес, стоматологическая практика, грузоперевозки.

Поддержку по кредитам с отсрочкой платежей до декабря 2020 года в ВТБ получает и кластер санаторно-курортных предприятий. Среди таких заемщиков – 21 санаторий Кавказских минеральных вод, бальнеологический курорт "Мацеста" в Сочи, ООО "Брянсктурист", санаторно-курортное объединение ФНРП "ПРОФКУРОРТ" в Москве и другие.

"Первая неделя работы по новой программе показала ее востребованность со стороны предпринимателей – значительная часть выделенного нам со стороны Правительства РФ лимита уже освоена. Особенно высокий спрос малого бизнеса, объем направленных заявок которого составляет более 60% суммы всех поступивших. Мы продолжаем получать почти по тысяче заявок от бизнеса ежедневно и готовы оказать заемщикам поддержку во всех регионах присутствия и сегментах деятельности предприятий, участвующих в новой программе", – комментирует заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

В рамках новой программы клиенты освобождаются от платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года, а при выполнении ее условий период отсрочки может быть продлен. В случае поддержания занятости на предприятии на уровне не менее 90%, государство погасит за заемщика 100% основного долга и процентов по кредиту, а если будет сохранено не менее 80% работников – будет списано 50% задолженности.

Заемные средства в рамках постановления правительства РФ № 696 можно направить на осуществление предпринимательской деятельности или рефинансирование ранее полученных кредитов в рамках государственных программ поддержки.