Наземное и авиапатрулирование усилено в лесах Тюменской области

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

О высоком риске возникновения пожаров в лесах Тюменской области сообщает региональный департамент лесного комплекса. С начала 2020 года в Тюменской области ликвидировано 80 лесных пожаров, в том числе в июне - три пожара на площади 18,35 га.

В связи с повышением класса пожарной опасности в большинстве районов усилены меры профилактики и оперативного реагирования на возгорания. Все силы и средства борьбы с лесными пожарами переведены в режим повышенной готовности: увеличена частота наземного патрулирования и количество мобильных патрульных групп, задействованы 10 дополнительных маршрутов авиационного патрулирования протяженностью 5 тыс. 279 км.

В 2020 году пик возгораний пришелся на вторую половину апреля, когда лесопожарные службы ликвидировали 43 лесных пожара на общей площади 432,08 га.

По информации отдела мониторинга, охраны и защиты лесов, большинство лесных пожаров произошли от действий человека. Основные причины возгораний — нарушения запрета на разведение огня в лесу, брошенные окурки.

Департамент лесного комплекса Тюменской области напоминает о необходимости соблюдения условий особого противопожарного режима. О лесных пожарах незамедлительно сообщайте по телефону 8-800-100-94-00 или 112.