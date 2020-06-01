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Наземное и авиапатрулирование усилено в лесах Тюменской области

Общество, 17:10 11 июня 2020

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

О высоком риске возникновения пожаров в лесах Тюменской области сообщает региональный департамент лесного комплекса. С начала 2020 года в Тюменской области ликвидировано 80 лесных пожаров, в том числе в июне - три пожара на площади 18,35 га.

В связи с повышением класса пожарной опасности в большинстве районов усилены меры профилактики и оперативного реагирования на возгорания. Все силы и средства борьбы с лесными пожарами переведены в режим повышенной готовности: увеличена частота наземного патрулирования и количество мобильных патрульных групп, задействованы 10 дополнительных маршрутов авиационного патрулирования протяженностью 5 тыс. 279 км.

В 2020 году пик возгораний пришелся на вторую половину апреля, когда лесопожарные службы ликвидировали 43 лесных пожара на общей площади 432,08 га.

По информации отдела мониторинга, охраны и защиты лесов, большинство лесных пожаров произошли от действий человека. Основные причины возгораний — нарушения запрета на разведение огня в лесу, брошенные окурки.

Департамент лесного комплекса Тюменской области напоминает о необходимости соблюдения условий особого противопожарного режима. О лесных пожарах незамедлительно сообщайте по телефону 8-800-100-94-00 или 112.

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# лесные пожары

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