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По улицам Заводоуковска проехали "Флаги России"

Общество, 14:33 12 июня 2020

18 автомобилей, украшенных триколорами приняли участие в пробеге "Флаги России" по улицам Заводоуковска в День России 12 июня. Автоколонна в сопровождении экипажа ГИБДД проследовала от автовокзала до здания городской администрации по ул. Береговой.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель директора по социальным вопросам администрации округа Людмила Иванова, в пробеге приняли автомобилисты-любители.

"На наше предложение организовать такое мероприятие в честь национального праздника Дня России откликнулись ребята из инициативной группы "ZvD Dift Team72", увлекающиеся зимним дрифтом", - отметила она.

Пробег прошел по маршруту пер. Ворошилова, 7 – ул. Революционная – ул. Шоссейная – ул. Маяковского – ул. Вокзальная – ул. Домбасская – ул. Береговая – ул. Шоссейная – ул. Энергетиков – ул. Заводская – ул. Шоссейная и завершился у знания администрации города на ул. Береговая,27.

Мероприятие прошло при взаимодействии с ГИБДД. Перед началом пробега автоинспекторы проинструктировали участников акции и сопровождали колонну на всем пути следования.

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# автопробег , государственный флаг , День России

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