Гимн России в Упорово исполнили около двадцати работников культуры

| Фото: Упоровский центр культуры и досуга | Фото: Упоровский центр культуры и досуга

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Около 20 работников Упоровского РДК выступили с концертом на центральной площади села, исполнив гимн России.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель директора Упоровского центра культуры и досуга Мария Лоншакова, гимн пели в национальных костюмах.

"Наша страна – многонациональна, и в нашем районе проживают много людей разных культур, и всех их объединяет любовь к России, общим ценностям, общей истории. Поэтому символично, что к акции мы присоединились, надев традиционные костюмы разных народов – казахского, ингушского, русского, украинского, чувашского, татарского, немецкого, чеченского", - рассказала она.

Мария Лоншакова добавила, что после гимна прошли выступления солистов и творческих коллективов, люди, проходившие мимо останавливались на большой площади, аплодировали, снимали песни на телефоны.

Чтобы праздник могли почувствовать не только те, кто оказался в центре села, была сформирована агитбригада. Только в Упорово артисты в течение дня выступят в пяти точках села. Аналогичные выездные миниконцерты дают работники культуры в каждом сельском поселении. Всего по Упоровскому району в День России выступят с 35 концертами 27 бригад.

| Фото: Упоровский центр культуры и досуга | Фото: Упоровский центр культуры и досуга

Ирина Кургузова