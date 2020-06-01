Концертные бригады поют песни о Родине для винзилинцев в День России

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Артистический десант из трех бригад центра культуры и досуга "Вернисаж" устроил выездные концерты в Винзилях, Богандинском, д. Железный Перебор и Марай.

В главный государственный праздник артисты исполняют гимн России, песни о родине, семье, дружбе и детях.

"Настроение отличное, готовились к выступлению две недели, репетировали. У нас в коллективе все патриоты. Для меня День России – особенный праздник, испытываю чувство единения, гордости за свою страну. А Винзили – это любимая малая родина!", - поделилась художественный руководитель "Вернисажа" Елена Брызгалова.

Люди с удовольствием слушают концерт, подпевают, но соблюдают социальную дистанцию. У артистов с собой средства дезинфекции, маски и перчатки.

25-минутные концерты проходят с 12 часов и продлятся до 18 часов в селах и деревнях Винзилинского муниципального образования.

Инна Кондрашкина