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Книги из школьного списка на лето можно прочитать в онлайн-библиотеке

Общество, 14:15 16 июня 2020

ТОНБ им. Дмитрия Менделеева ВКонтакте | Фото: ТОНБ им. Дмитрия Менделеева ВКонтакте

Прочитать литературу из летнего школьного списка смогут школьники региона онлайн. Проект "Читаем летом" запустила Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева и департамент образования и науки Тюменской области. Это удобный вариант ознакомления с произведениями для внеклассного чтения, ведь обслуживание в библиотеке и выдача книг домой временно приостановлена.

"Перейдя по ссылке, школьники смогут найти подборку книг с первого по 11 класс из обязательного и дополнительного списка, который сформировал департамент образования и науки. Произведения можно читать бесплатно, в удобном темпе, они будут в открытом доступе все лето", - уточнила культорганизатор отдела социокультурных проектов Тюменской областной научной библиотеки им. Дмитрия Менделеева Наталья Богданова.

В рамках проекта "Читаем летом" школьники смогут ознакомиться с более чем 350 книгам из фондов электронных библиотек.

Татьяна Ковалева

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