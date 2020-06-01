За гибель коллеги ялуторовчанина отправили в колонию

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

На шесть лет в колонию-поселение отправил суд водителя грузового автомобиля, насмерть задавившего человека. Житель Ялуторовска скрылся с места происшествия, сообщает прокуратура Тюменской области.

25 августа 2019 года бригада разнорабочих в Ялуторовске собирала металл из разрушенных строений. Один из работников, не имевший водительского удостоверения категории "С", сел за руль автомобиля с гидроманипулятором.

При движении задним ходом он не подал звуковой сигнал и насмерть задавил коллегу. После этого он скрылся с места происшествия.

Суд назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на два с половиной года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.