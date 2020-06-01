Учащиеся "Кванториума" поедут в "Артек", "Орленок" и "Океан"

| Фото: группа "Кванториум г. Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Кванториум г. Тюмень" ВКонтакте

28 учащихся и двое наставников детского технопарка "Кванториум" из Тюмени выиграли поездки на смены в федеральные детские лагеря "Артек", "Орленок" и "Океан".

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал руководитель "Кванториума" Дмитрий Тарасов. По его словам, путевки для ребят будут полностью бесплатными, они стали подарком по итогам участия в федеральных конкурсах и проектах.

Так, на инженерную смену в лагерь "Орленок", расположенный на берегу Черного моря в Краснодарском крае, отправится команда ребят, победивших в федеральном проекте "Юниквант".

"Учащиеся представили на конкурс проект создания карты шумового загрязнения города. Дети проанализировали один из районов Тюмени, полностью описали проект и представили его на суд жюри. Проект получил высокую оценку федеральных экспертов, а ребят отобрали на инженерную смену в "Орленок", - сказал Дмитрий Тарасов.

В "Орленке" юным тюменцам вместе с представителями других регионов предстоит вновь объединиться в команды, работать над новыми проектами и задачами. Продолжительность смены составит 21 день.

Еще шесть юных авторов проекта "Mendeleev AR" отправятся во Владивосток во всероссийский детский центр "Океан". Ранее ребята победили во Всероссийском конкурсе "Кампус молодежных инноваций "Юниквант", где представили приложение дополненной реальности химической таблицы Менделеева. Это межквантовый проект Наноквантума и VR/ARквантума.

"В "Артек" поедут три команды тюменцев. Одна из них стала победителем с проектом "Чистый океан", направленным на решение проблемы загрязнения пластиком морей и океанов. Вторая представила на всероссийский конкурс проект "Ice Rover" - это система обеспечения транспортной доступности северных районов Тюменской области. А ребята из "V1tual Squad" представители Виртуальный тренажер для биатлонистов", - отметил Дмитрий Тарасов.

Он добавил, что сформированы также резервные группы ребят, которые могут отправится в один из федеральных детских центров. Кроме того, наставники из Наноквантума и VRквантума детского Анастасия Козлова и Иван Савенков отправятся в "Орленок" и "Океан".

Любовь Голышева