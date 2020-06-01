Волонтеров-поисковиков Тюменской области обучат эффективному сотрудничеству с органами внутренних дел

| Фото: поисковый отряд "Белая сова — Тюмень" во ВКонтакте | Фото: поисковый отряд "Белая сова — Тюмень" во ВКонтакте

Обучение волонтеров для повышения эффективности взаимодействия с органами внутренних дел в ходе розыска лиц, без вести пропавших, продолжится на базе регионального объединенного учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям "Тюменская областная служба экстренного реагирования".

Такая информация прозвучала на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Тюменской области, которое провел губернатор Александр Моор.

В регионе действуют несколько волонтерских организаций, специализирующихся на поиске пропавших людей и несовершеннолетних детей. На базе учебного полигона главного управления МЧС России по Тюменской области для повышения навыков подготовки поисковых мероприятий проведены обучающие курсы с отрядами "Белая Сова-Тюмень" и "Лиза Алерт Тюменская область" с привлечением сотрудников УМВД, Тюменской областной службы экстренного реагирования, медицинской помощи по организации поиска людей в природной и городской среде, тактике применения спасательной техники.

О мерах по профилактике распространения экстремизма среди молодежи в сложившихся неблагоприятных эпидемиологических условиях доложил заместитель губернатора, директор департамента образования Алексей Райдер.

Профилактическая работа в вузах, техникумах и колледжах переведена на дистанционный режим. На сайтах образовательных учреждений региона созданы специальные разделы, содержащие правовую, справочную информацию, методические рекомендации Национального антитеррористического комитета Российской Федерации. Разрабатываются и апробируются новые методы и формы работы, включающие в себя проведение вебинаров, веб-курсов, скайп-лекций, блиц-семинаров, деловых игр с участием специалистов в области права, истории, культуры, педагогики, психологии.

Подводя итоги заседания, Александр Моор отметил, что совместная работа всех органов и уровней власти позволяет сегодня обеспечивать на территории региона стабильную обстановку.