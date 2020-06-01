Новых победителей викторины фестиваля "Время Побед" определили в Тюмени

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Тюменцы Вячеслав и Сергей стали победителями четвертого дня викторины в рамках фестиваля "Время Побед" в областном центре. Обоим достался суперприз - автомобиль.

Напомним, викторина проходит стартовала 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Она состоит из двух этапов: в первом можно поучаствовать в ближайшем к дому центре проведения фестиваля, второй проходит в прямом эфире телеканала "Тюменское время". Для перехода на второй этап достаточно правильно ответить на первый вопрос. Среди подарков сладости и бытовая техника. На втором этапе вопросы посложнее, а в призовом фонде - квартиры и автомобили.

За четыре дня фестиваля определились обладатели трех квартир и четырех автомобилей. В их числе тюменец Вячеслав - свой приз он получил в прямом эфире 28 июня. Звонок ведущего застал Вячеслава дома за просмотром телевизора. От неожиданности финалист растерялся, но это не помешало ему правильно ответить на вопрос: что должен был совершить советский летчик, чтобы получить Орден Отечества II степени. Из двух вариантов ответа он выбрал "сбить два вражеских самолета".

Второму финалисту - Сергею - достался вопрос из области литературы. Ему предстояло назвать город, в котором главный герой рассказа Михаила Шолохова "Судьба человека" Соколов встретил Ванюшку. Правильный ответ - Урюпинск - Сергей дал почти мгновенно. Результат - новенький автомобиль. Получить свои подарки финалисты могут в центре выдачи призов на ул. Малыгина, 51/2.

Впереди еще три дня фестиваля "Время Побед". Присоединиться к викторине могут все желающие с тюменской пропиской. Кроме квартир и машин, в призовом фонде еще остаются айфоны, телевизоры, микроволновые печи, блендеры, фены, утюги, чайники, мультиварки. Также все, кто назвал правильный ответ на первом этапе, получают сладкий подарок.

Евгения Шевцова