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Два автомобиля нашли хозяев на фестивале "Время Побед" в Тюмени

Общество, 21:40 27 июня 2020

Скриншот видео

Два автомобиля "Лада Гранта" вручены победителям викторины по итогам третьего дня фестиваля "Время Побед" в Тюмени.

Обладателями авто стали тюменцы Светлана и Андрей. В прямом эфире они правильно ответили на вопросы второго этапа викторины. Андрею предстояло назвать тюменского скульптора, автора памятника "Прощание". Правильный ответ - Николай Распопов - Андрей дал почти мгновенно. "Чувствую огромную радость, здорово!", - поделился победитель, когда ему сообщили о суперподарке в прямом эфире.

Светлане достался вопрос о том, что должно было быть на месте Москвы по плану Гитлера. Из двух вариантов - море или пустыня - Светлана выбрала первый. Он и принес ей суперприз - автомобиль. "Я счастлива! Круто", - призналась Светлана.

Так завершился третий день фестиваля "Время Побед" в Тюмени. Всего он продлится семь дней. В призовом фонде - квартиры в новостройках Тюмени, автомобили, а также бытовая техника и сладкие подарки. Принять участие может каждый, центры фестиваля открыты с 8 часов 30 минут.

Евгения Шевцова

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# викторина , фестиваль

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