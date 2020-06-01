В Тюменском районе артисты выступают на площадках фестиваля "Время Побед"

| Фото: Тюменский район во ВКонтакте | Фото: Тюменский район во ВКонтакте

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Самодеятельные артисты из с. Червишево выступают перед жителями пос. Богандинский. Импровизированная сцена развернулась у центра проведения фестиваля "Время Побед". В репертуаре вокалистов песни народные, о родном крае, Великой Отечественной войне.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила менеджер по культурно-массовым мероприятиям ЦКиД "Премьера" Ирина Рамих.

По ее словам, 27, 28 июня и 1 июля в Тюменском районе пройдет творческий, культурный обмен: артисты будут ездить с концертами из поселения, в поселение.

"Завтра богандинцы едут в Винзилинское муниципальное образование, а винзилинцы-в Богандинское. Сегодня концертная бригада из Червишево дарит праздник жителям на четырех фестивальных площадках Богандинского, атмосфера царит праздничная", - отмечает Ирина Рамих.

Богандинские артисты 27 июня отправились с концертной программой в Червишевское поселение. Они выступят на нескольких площадках.

По словам менеджера по культурно-массовым мероприятиям ЦКиД "Премьера", в поселениях, где бывают артисты, настроения жителям добавляет еще и участие в викторине "Время Побед". Жители Тюменского района радуются за тех, кто за правильные ответы получает ценные подарки.

"Атмосфера праздничная, викторина радует подарками, на днях у школы №2, где проходит фестиваль "Время Побед", молодой человек iPhone 11 выиграл. Все отлично", - добавила Ирина Рамих.

Напомним, в Тюменском районе организовано 64 центра проведения фестиваля "Время Побед". Жители муниципалитета охотно участвует в викторине. Первые два человека уже выиграли автомобили - это домохозяйка, жительница пос. Московский Татьяна Вешкурцева и сварщик из Кулаково Юрий Кортосов.

Анжела Лебедева