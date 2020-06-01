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Продовольственные ярмарки открылись на фестивале "Время Побед"

Общество, 09:40 27 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Продовольственные ярмарки в Тюмени в рамках фестиваля "Время Побед" будут работать 27 и 28 июня на 56 площадках города. Местные товаропроизводители предложат горожанам молочную, мясную, рыбную продукцию, кондитерские изделия, мороженное, иван-чай и конфеты.

Всего к работе готовы более 150 торговых точек. Особенностью ярмарки станет возможность купить местную продукцию по выгодной цене без магазинных наценок. Кроме того, некоторые производители порадуют тюменцев дополнительными скидками.

Многие предприятия приготовили как новинки, так и любимые горожанами продукты. Так, на площадках фестиваля "Время Побед" можно купить деликатесы из красной рыбы, ряженку со вкусами груши и карамели, леденцы "Пельмень на палочке" и местное печенье "Плазма", испеченное по рецепту 1995 года.

Любовь Голышева

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# продовольственная ярмарка

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