Еще одна квартира нашла своего хозяина на фестивале "Время Побед" в Тюмени

| фото Евгения ДУбровского | фото Евгения ДУбровского

Житель Тюмени, 33-летний Евгений Дубровский, стал обладателем квартиры по итогам участия во втором этапе викторины "Время Побед" в прямом эфире телеканала "Тюменское время" 26 июня.

Как поделился Евгений в беседе с корреспондентом ИА "Тюменская линия", он до сих пребывает в шоке. Раньше подобные выигрыши он видел только по телевизору.

"Я решил попытать удачу и поучаствовать в викторине "Время Побед". Первый этап был несложным, мне попался вопрос о том, что защищает солдата в бою, каска или пилотка. Думаю, это все знают. Так я выиграл сладкий приз. Затем заполнил купон, опустил в барабан и с нетерпением стал ждать прямого эфира", - поделился Евгений Дубровский.

Он добавил, что звонок от ведущего телешоу стал полной неожиданностью. На втором этапе вопрос был посложнее: кто из партизан стал первым почетным гражданином Витебска? Евгений выбрал вариант "Минай Шмырев" и оказался прав.

"Думаю большую роль здесь сыграла удача. Я в шоке был, не понимал, что выиграл, была большая радость от осознания того, что стал победителем. Я желаю всем тюменцам поучаствовать в викторине, потому что это все правда, никаких подвохов нет, каждый может оказаться на моем месте", - добавил тюменец.

Евгений - военный, активно занимается спортом, увлекается футболом. Супруга работает врачом. В ближайшее время Евгений намерен обратиться в центр выдачи призов в Тюмени на ул. Малыгина, 51/2.

Напомним, участвовать в викторине "Время Побед" могут все желающие с тюменской пропиской. Проходит она в два этапа с 25 июня по 1 июля.

Любовь Голышева