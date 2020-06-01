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Еще одна квартира вручена по итогам второго дня фестиваля "Время Побед"

Общество, 21:51 26 июня 2020

ИА Тюменская линия

Тюменец Евгений стал победителем второго этапа второго дня народной викторины "Время Побед" в Тюмени.

Его подарок - квартира в городской новостройке.

Напомним, на второй этап викторины переходят все, кто дал правильный ответ на первом. Как рассказал Евгений в прямом эфире в студии, ему предстояло назвать средство защиты солдата от пуль. На втором этапе вопрос был посложнее: кто из партизан стал первым почетным гражданином Витебска? Евгений выбрал вариант "Минай Шмырев" и оказался прав.

По его словам, подарок стал настолько неожиданным, что сложно выразить эмоции. "Я в шоке, приятном! Не могу даже подобрать слова", - растерялся победитель.

Напомним, участвовать в викторине могут все желающие с тюменской пропиской Центры проведения фестиваля откроются в 8 часов 30 минут. Организатор мероприятия - Благотворительный фонд развития города Тюмени.

Евгения Шевцова

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# викторина , квартира , фестиваль

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