Активных тюменцев ждут подарки фестиваля "Время Побед"

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Третий день народной викторины "Время Побед" стартовал в Тюмени.

179 центров фестиваля начали работу в 8 часов 30 минут. Гостей ждут вопросы на историческую тему. За правильный ответ тюменцы получают подарок - сладости или бытовую технику.

Все победители первого этапа могут поучаствовать во втором. На нем вопросы будут посложнее, а среди главных подарков - квартиры и автомобили.

"Приглашаю всех проверить свои знания в истории и получить приятный подарок", - призвала горожан представитель организаторов фестиваля, финансовый директор благотворительного Фонда развития города Тюмени Лариса Зубцова. Она подчеркнула, что подарков еще много, участвовать можно до 19 часов.

Для жителей старше 65 лет предусмотрено участие по телефону 8-800-234-22-22. Оператор задаст вопрос, на который нужно ответить в течение пяти секунд. В случае правильного ответа подарок можно получить в пункте выдачи или в центрах проведения фестиваля.

Евгения Шевцова