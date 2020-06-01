Местные продукты по выгодным ценам предлагают на ярмарках фестиваля "Время Побед"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

150 торговых точек на 60 площадках с продукцией тюменских производителей открылись в разных микрорайонах Тюмени на ярмарках фестиваля "Время побед". Здесь можно купить мясо и молочные продукты, выпечку и сладости, напитки и другие продукты питания.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"60 товаропроизводителей представили свои товары на ярмарках, в том числе сыровары из "Ингалы" и" Синьора Джованни", кондитеры из "БКК", производители тюменского иван-чая, мороженого и другие. Торговля ведется с соблюдением необходимых мер безопасности", - сообщил председатель совета директоров Западно-Сибирского Союза производителей и переработчиков органической продукции "Биопродукт", руководитель агрофирмы "Русич" Сергей Пульников.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На торговой площадке по ул. Зелинского, 22 приглашают закупиться у торговых рядов, а затем здесь же перекусить и не спеша выпить чашку кофе за столиком. Продавцы привлекают внимание покупателей не только ассортиментом, но и выгодными ценами.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Цены ниже, чем в магазинах, по ним мы торгуем на ярмарках, - отмечает директор по стратегическому маркетингу компании" АРСИБ" Наталья Шульц. - На этой площадке мы продаем молочные и мясные изделия. Людей пока не очень много, видимо, не все слышали об открытии ярмарки. Основной поток покупателей ожидаем позже".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Планируется, что ярмарки в рамках фестиваля "Время Побед" будут работать до 1 июля, с утра до 17 часов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Татьяна Ковалева