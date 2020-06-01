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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

В центрах фестиваля "Время Побед" продолжается народная викторина

Общество, 09:00 28 июня 2020

Фото: Тюменский район во ВКонтакте

179 центров фестиваля "Время Побед" в Тюмени начали принимать участников с 8 часов 30 минут.

Здесь можно не только услышать песни о родном крае и зарядиться хорошим настроением, но и поучаствовать в народной викторине. Участнику предлагается выбрать вопрос на знание истории России, ключевых событий Великой Отечественной войны, Конституции. За правильный ответ полагается подарок - сладкий приз или бытовая техника.

Как заверила представитель организаторов фестиваля, финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Лариса Зубцова, подарков еще много. Центры будут работать, пока не закончатся все карточки с вопросами, но не позднее 19 часов.

Все, кто назвал правильный ответ на первом этапе, переходят во второй тур. Он проходит ежедневно в прямом эфире телеканала "Тюменское время". Участнику позвонят прямо из студии и предложат ответить на новый вопрос. За правильный ответ можно получить в подарок квартиру или машину. За предыдущие три дня фестиваля двое тюменцев уже стали обладателями новых квартир, еще двое - автомобилей.

Напомним, что тюменцы старше 65 лет могут принять участие по телефону 8-800-234-22-22. Оператор задаст вопрос, на который нужно ответить в течение пяти секунд. Подарок за правильный ответ можно получить в пункте выдачи или в центрах проведения фестиваля.

Евгения Шевцова

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# викторина , фестиваль

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