Фестиваль бега "Стальной характер" стартует в Тюмени в первых числах августа

| Фото: steelcharacter.ru (архив) | Фото: steelcharacter.ru (архив)

Фестиваль бега "Стальной характер" пройдет в Тюмени 1 и 2 августа. Стартовала регистрация участников, сообщают организаторы.

"Фестиваль бега – это двухдневная программа, которая включает пять форматов активностей, где каждый сможет выбрать свою дистанцию. Это спортивный праздник для вас, ваших друзей и семьи с фан-зоной, сценой, музыкой, фото и видеосъемкой, необычными фотозонами, детскими развлечениями и фуд-кортом", - рассказали организаторы.

На 1 августа запланированы яркий красочный забег "Холи", сдача норм ГТО, детский забег, дистанции для любителей скандинавской ходьбы.

2 августа пройдет самый крупный полумарафон с синхронным стартом в 85 городах России "Забег.РФ". Трасса объединит четыре дистанции – 21, 10, 5 и 1,5 км.

Фестиваль бега развернется на набережной Туры и на центральных улицах областной столицы.

Каждый участник в стартовом пакете получит медаль и в зависимости от выбранного слота сувенирную продукцию мероприятия. Зарегистрироваться и забронировать место на масштабном фестивале бега можно по ссылке.