Тоболяков приглашают на фитнес-зарядки в парк Победы

| Фото: с личной страницы Марины Скороходовой во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Марины Скороходовой во ВКонтакте

Жителей Тобольска старше 50 лет и всех желающих приглашают на бесплатные спортивно-оздоровительные занятия на свежем воздухе. Они стартовали в рамках проекта "Энергия спорта", который реализует при поддержке администрации города спортивно-оздоровительный клуб "Респорт" с 1 июля.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" исполнитель проекта, тренер ДЮСШ № 1 Марина Скороходова, любителей активного отдыха ждут по понедельникам, средам и пятницам в 8 часов в парке Победы.

Каждое занятие длится 45 минут. В комплекс включены элементы дыхательной и суставной гимнастик, упражнения для укрепления зрения, внутренних органов улучшения гибкости.

"С начала реализации проекта люди пенсионного и предпенсионного возраста посещали наши занятия в спортзале, во время режима повышенной готовности поддерживать физическую активность дома им помогали дистанционные уроки, которые тренеры выкладывали в в социальных сетях с хештегами #танцуйпротиввируса, #тренимдома", - рассказала Марина Скороходова.

Она добавила, что те, кто занимаются постоянно, отмечают улучшение самочувствия, повышение работоспособности. Многие из предлагаемых тренером упражнений входят в разработанную ею авторскую методику, которую она защитит в ближайшее время. Активно присоединяются к утренним занятиям в парке и молодые люди, дети.

Ирина Кургузова