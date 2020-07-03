Лучшее подворье выберут в Викуловском районе

Фото: mcx.ru Фото: mcx.ru

Конкурс на лучшее подворье стартовал в Викуловском районе.

Организатором выступило управление сельского хозяйства районной администрации. Как рассказал его руководитель Андрей Черняков корреспонденту "Тюмеснкой ", главная задача конкурса - стимулировать развитие личных подсобных хозяйств.

С 22 июня по 10 июля владельцы ЛПХ будут рассказывать о своем подворье в видеороликах. Снимать ролики поможет профессиональный оператор. Посмотреть и проголосовать за понравившееся видео можно в группе районной газеты во Вконтакте. Победителя определят путем подсчета голосов после 10 июля.

"Не секрет, что все больше молодых селян отказываются от ведения личных подсобных хозяйств. Мы хотим заинтересовать, показать, что животноводство - одно из важных направлений развития любого села. Участвовать в конкурсе можно независимо от того, сколько животных на вашем подворье, главное - заинтересованность и желание", - отметил Андрей Черняков.

Евгения Шевцова